2,2 миллиона штрафа заплатит мужчина за попытку дать взятку транспортному полицейскому в Иркутской области. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

37-летний житель Иркутского района признан виновным в попытке дать взятку транспортному полицейскому. Таким образом, мужчина хотел помочь своей сестре избежать уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Следствием и судом установлено, что в январе 2021 года мужчина предложил старшему оперуполномоченному ОЭБиПК Тайшетского ЛО МВД России на транспорте взятку в сумме 500 тысяч рублей за не привлечение сестры к уголовной ответственности. Сотрудник полиции отказался от предложенной взятки, - рассказали в ведомстве.

Передать правоохранителю деньги мужчина пытался на одной из городских парковок в районе железнодорожной станции Иркутск-пассажирский. После передачи средств взяткодатель был задержан. Позже он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил нарушителя к штрафу в 2,2 миллиона рублей с конфискацией изъятых денежных средств в сумме 500 тысяч руб. Приговор в законную силу не вступил.

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