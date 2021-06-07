Под видом сантехника проник в квартиру и убил пенсионерку мужчина в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутский областной суд признал виновным в разбое и убийстве 33-летнего жителя Тайшетского района. Мужчина проник в чужую квартиру, притворившись сантехником. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия установлено, что 26 марта 2020 года подсудимый, проникнув в квартиру 67-летней потерпевшей под видом оказания сантехнических услуг, напал на неё и нанёс множественные телесные повреждения. После чего злоумышленник похитил из квартиры имущество, телевизор и сотовый телефон, на общую сумму 11 тыс рублей. От полученных травм женщина скончалась в реанимационном отделении ОГБУЗ «Тайшетская РБ», - сообщили в ведомстве.

В ходе следствия было доказано, что убийца неоднократно бил женщину по голове, душил электрическим проводом, а затем нанес несколько ударов ножом в жизненно важные части тела- шею и живот.

Мужчину суд приговорил к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. В пользу дочери погибшей с преступника взыскан 1 миллион рублей компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25-миллионный долг при зарплате в 25 тысяч: сибирячка нашла спасение в банкротстве, а теперь помогает «обнулиться» другим (подробности)

СК о пожаре с тремя погибшими в Тайшете: 24-летний парень пытался спасти своих детей (подробности)