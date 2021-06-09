Движение по улицам Лапина и Дзержинского ограничат в Иркутске 10 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобилисты, внимание! В Иркутске на улицах Лапина и Дзержинского 10 июня ограничат движение. Об этом сообщает администрация областного центра.

- Ограничения связаны с проведением комплекса мероприятий, посвященных открытию памятника первому брандмайору города Иркутска Александру Домишкевичу, - отмечают в мэрии.

Проезд по улице Лапина 10 июня будет закрыт с 9 утра до 12.00. По улице Дзержинского в это время движение будет ограничено на время прохождения парадной коробки и колонны.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут заранее.

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