«Тойота» сбила подростка на самокате в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Слюдянка Иркутской области накануне водитель за рулем иномарки «Тойота» сбил подростка на самокате. Об этом сообщает ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району.

- ДТП произошло на 103 км федеральной дороги «Байкал», - рассказывают инспекторы. - 27-летний водитель допустил наезд на 14-летнего мальчика.

Подросток пересекал дорогу на самокате, не убедившись в безопасности своего «маневра». Как итог, госпитализация в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Инспекторы просят родителей объяснять детям правила дорожного движения, особенно если приобрели для них какое-либо из средств индивидуальной мобильности.

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