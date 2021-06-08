«У дочки рассечение затылка и гематомы»: на острове Юность в Иркутске велорикша сбила 4-летнего ребенка

- Дочь теперь боится идти на Юность, потому что там ездят эти бешеные рикши. Гуляем только во дворе или по набережной, но к острову она ни ногой, - рассказал в разговоре с «КП» - Иркутск» Андрей, отец 4-летней Иры. Девчушка никак не может оправиться после несчастного случая. Он произошел с семьей во время прогулки на Юности. О том, что именно случилось, Андрей рассказал сразу в нескольких местных пабликах. И подкрепил пост видео с камер наблюдения. Итак, на кадрах: вечер, теплая, солнечная погода, Юность, много народу. Движение оживленное: пешеходы, велосипедисты, самокатчики – все пытаются найти свое место на асфальтированных дорожках. Маленькая девочка на желтом трехколесном самокате вырывается вперед, отдаляясь от родителей, которые не спеша идут за ребенком сзади. В этот момент велорикша с четырьмя пассажирами на полном ходу обгоняет пару, Андрея и его супругу, и все быстрее приближается к маленькой Ире. Мгновение и молодые родители срываются с места и бегут в сторону дочери… Кадры обрываются.

Пострадавшего ребенка родители вместе с водителем рикши отвезли в травматологию, где девочке наложили шов

Тяжелая махина оказалась над ребенком

«Через секунду, не вошедшую в поле зрение камер, белая рикша проедет по девочке и нанесёт ей урон в виде рассечения затылка, нескольких гематом и ссадин на лбу и теле, а также приведёт к боязни ребёнка идти снова гулять в чуть ли не единственном парке города…», - так отец пострадавшей девочки описал в соцсетях случившееся.

Первый удар металлическим каркасом рикши пришелся на ноги ребенка. Девочка упала и оказалась под махиной. Если бы Ирочка не подняла голову, а просто затаила дыхание, то возможно не пострадала. Но все случилось иначе, и рикша ударила ребенка по голове. А после 4-летняя Ира со всей силы еще и стукнулась об асфальт. Сотрясения мозга удалось избежать чудом. Водители той самой рикши - супружеская пара, заметили ребенка за секунду до столкновения и начали тормозить. Но тяжелый металлический транспорт набрал ход, а конструкция неманевренная, поэтому по инерции продолжала двигаться. Однако, скорость все-таки уже снизилась, и это уберегло девочку от более серьезных травм.

Виновник довез до больницы и уехал, не оставив данных

- На рикше в тот момент ехала семья: родители и две дочери, - продолжает отец. - После наезда женщина побежала к Ире, чтобы успокоить. Она первой и заметила Иру прямо перед колесами. Нужен был врач. Наша машина была припаркована очень далеко от места наезда, и мужчина предложил довезти нас до детской травматологии. Согласились. Жену и дочерей он оставил на острове. По дороге много извинялся, сожалел, что так получилось. Несмотря на это, предупредил сразу – буду писать заявление в полицию. Если его посчитают виновным, ему придется ответить по закону.

В больнице семье пришлось отстоять в очереди. Затем осмотр, консультация травматолога. Ире наложили шов и предупредили о том, что в ране мог остаться скол краски с ржавой металлической перекладины, которой пришелся удар по голове. Выйдя из больницы, виновника инцидента на парковке семья не обнаружила. Он уехал. Не удалось разыскать мужчину даже по госномерам авто, так как машина оказалась зарегистрирована на другого человека.

Металлическая конструкция из-за своей тяжести даже после торможения продолжала двигаться

- На самом деле, я не считаю водителей рикши виноватыми. Они пытались затормозить, но из-за своего веса конструкция продолжала ехать, - говорит Андрей. - Мы с женой тоже признаем, что отвлеклись, но ведь это ребенок, его невозможно к себе привязать. Недопустимым было разрешать такому неуправляемому транспорту ездить по тротуарам, где гуляют люди. Сегодня сбили мою дочь, а завтра на эту рикшу сядет другой человек и собьет уже другого ребенка. Сколько детей, да и взрослых должно пострадать? Эту ситуацию нельзя так оставлять.

И мужчина намерен привлечь к ответственности предпринимателя, который уже много лет занимается прокатом велорикш на острове Юность. Отцом написаны и поданы заявления в полицию и прокуратуру. Правоохранители рассмотрят сам факт наезда на ребенка и выяснят, есть ли в этой ситуации основание привлечь к ответственности водителя рикши.

Андрей уже обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность предпринимателя на предмет безопасности предоставляемых услуг. После публикации видео наезда в соцсетях, владелец пункта проката сам связался с Андреем.

- Он спросил, зачем я придаю огласку этому, ведь такое случается, и вообще виноват тот, кто управлял транспортом, а не хозяин, - говорит Андрей. - Просил не губить его бизнес, так как он занимается этим давно и планирует заниматься дальше. Предлагал даже бесплатно «дать покататься». Но я ему объяснил, что мирного урегулирования конфликта не будет.

В случае, если предпринимателя не накажут, Андрей планирует подавать гражданский иск в суд с требованием возместить моральный вред.

- Нам очень нужны свидетельские показания, - заключает отец пострадавшей девочки. – Если вы стали очевидцем происшествия, прошу связаться со мной.

Ну, а 4-летняя Ира сегодня чувствует себя лучше. Шов на затылке почти затянулся, осложнений нет. Вскоре она продолжит ходить в детский сад. Правда, сильный испуг и страх остались. Но родители надеются, что дочка быстро оправится и забудется о случившемся, как о страшном сне.

ЗВОНОК В МВД

Виновнику лучше самому явиться для дачи объяснений

- Правовая оценка инцидента зависит от степени тяжести вреда, причиненного ребенку в результате наезда, - прокомментировали «КП» - Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Личность водителя рикши устанавливают сотрудники полиции. Мы просим мужчину самостоятельно явиться в ближайшую дежурную часть города для дачи объяснений.

ВНИМАНИЕ

Если вы стали очевидцем происшествия, связаться с Андреем можно через редакцию «КП». Позвоните нам по номеру телефона 8-952-636-47-73.

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