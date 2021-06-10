Прокуратура начала проверку после гибели 9-летней девочки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Черемхово Иркутской области накануне, 9 июня, утонула 9-летняя девочка. Трагедия произошла в карьере вблизи поселка Шахтерский. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья.

- Начата проверка субъектов системы профилактики и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан на водных объектах, - отмечают специалисты.

Как рассказали ранее в ГУ МЧС России по Иркутской области, мать девочки со своей знакомой распивали спиртные напитки на берегу, а дети купались без присмотра. Первым погибшую заметил 10-летний мальчик, взрослые прибежали на крик, вытащили ребенка, сначала очевидцы, а потом врачи скорой помощи пытались вернуть девочку к жизни, но это не удалось.

- Ранее мать девочки уже привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию дочери, - отмечают спасатели. - Семья с сентября прошлого года состояла на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

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