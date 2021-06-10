9-летняя девочка утонула на карьере в Черемховском районе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Девятилетняя девочка утонула на карьере в Черемховском районе возле поселка Шахтерский 9 июня. Это первый зарегистрированный случай гибели ребенка на водоеме в Иркутской области за лето 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Иркутской области.

- На берегу отдыхала мать девочки со своей знакомой и другими детьми. Взрослые употребляли спиртные напитки, а дети купались без присмотра. 10-летний мальчик первым заметил погибшую, которая сидела в воде лицом вниз. Окликнул – не отозвалась. Взрослые прибежали на крик и вытащили девочку из воды, - рассказали в ведомстве.

Помочь девочки пытались очевидцы и врачи скорой помощи. На протяжении получаса они реанимационные действия, после чего констатировали гибель ребенка.

Сообщается, что мать погибшей девочки уже не раз привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Сотрудники МЧС отмечают, что примерно две трети несчастных случаев на воде с детьми происходит, когда они находятся без надзора родителей. Для предотвращения несчастных случаев правоохранители проведут дополнительные профилактические рейды.

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