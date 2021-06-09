Наезд велорикши на ребенка на острове Юность: хозяйку фирмы проката оштрафовали на 2 тысячи рублей

Наезд рикши на ребенка на острове Юность: хозяйку проката оштрафовали на 2 тысячи рублей

Продолжение получила история о наезде велорикши на маленькую девочку в Иркутске. Ребенок получил гематомы, ссадины, рассечение затылка и сильный испуг. 2 июня 4-летняя Кира вместе с родителями гуляла по парку на острове Юность. На самокате она отдалилась от мамы и папы и умчалась вперед. В этот момент сзади на высокой скорости неслась белая велорикша с 4 пассажирами - семьей с двумя дочками. Водитель увидел маленького ребенка за секунды до столкновения, начал тормозить, но тяжелая металлическая конструкция не слушалась и продолжала двигаться. В результате у Киры на всю жизнь на голове останется шрам и неприятные детские воспоминания.

Возмущенный отец пострадавшей девочки подал заявления в полицию и прокуратуру с требованием проверить работу предприятия, которое сдает в аренду велорикши, на предмет безопасности предоставляемых ей услуг. Однако, пока предпринимательницу удалось привлечь к административной ответственности по совершенно другой статье.

- Индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 2000 рублей. Административный протокол по статье 18.10 КоАП РФ составлен также в отношении иностранного гражданина, осуществлявшего трудовую деятельность, связанную с арендой веломобилей у ИП, без разрешения на работу, - сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщина допустила к работе человека, который не имеет российского гражданства и разрешительных документов. О не соответствии качества услуг проката велорикш, правоохранительным органами пока не сообщается.

Также продолжается поиск мужчины, который в день наезда на девочку, управлял прогулочным транспортом. Известно, что он извинился перед родителями и довез их с ребенком до травматологии, но затем скрылся. К нему семья не имеет претензий, но просит выступить в роли свидетеля, чтобы доказать, что велорикши транспорт опасный и допускать его к пешеходным зонам и дорожкам нельзя.

Тем временем, полиция проводит проверку организаций города, которые сдают в аренду веломобили и электросамокаты.

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Если вы стали очевидцем происшествия, связаться с Андреем можно через редакцию «КП». Позвоните нам по номеру телефона 8-952-636-47-73.

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