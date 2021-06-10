Движение по улице Верхняя Набережная ограничат с 14 июня в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобилисты, внимание! С 14 июня будет ограничено движение по правой полосе на улице Верхняя Набережная в Иркутске. Об этом сообщает Оператор Теплосети.

Движение будет затруднено в направлении от плотины ГЭС до улицы 30-й Дивизии. Причина - строительно-монтажные работы на тепловой сети в районе дома №164/3 по улице Дальневосточная. Объем работ там большой, поэтому раньше 20 июля проезд здесь так и будет ограничен.

- Горячее водоснабжение в окрестные дома будет подаваться по временным трубопроводам, - отмечают специалисты. – О сроках ограничения подачи горячей воды на время переключения с основного на временный трубопровод жителям сообщат позже.

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