100 килограммов шкур оленя изъяли полицейские в Слюдянке у водителя большегруза. Фото: Россельхознадзор по Иркутской области

Из Красноярска в Улан-Удэ хотели провезти около 100 килограммов камуса – необработанных шкур северного оленя, которые обычно используют при изготовлении унтов, без сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области.

- Груз был изъят на посту «Рубеж» в Слюдянке, - отмечают специалисты.

Водитель груза привлечен к административной ответственности по статье «Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов…». Ему предстоит выплатить штраф 3000 рублей.

Сейчас камусы помещены на ответственное хранение в ОМВД России в Слюдянском районе, на время разбирательств.

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