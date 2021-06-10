Дело иркутских Бонни и Клайда: сбежавшие от конвоя грабители ювелирок, могут получить еще по 5 лет колонии. Фото: прокуратура Иркутской области

Новый приговор услышит осужденный и его сообщница из Иркутска, которые осенью 2020 года прославились на всю страну. В сентябре они умудрились сбежать из-под стражи во время следственного эксперимента.

«Комсомолка» подробно рассказывала эту историю, по которой можно снимать фильм. Главные герои в ней 32-летний налетчик и его 24-летняя спутница, которых прозвали Бонни и Клайд. Свой первый разбой мужчина совершил в декабре 2013 года. С двумя товарищами он вынес 3 миллиона рублей из ювелирного салона. Девушка появилась в компании позже. Встать на преступный путь она решилась из-за проблем с деньгами.

Сообщники стали грабить автозаправки, ювелирные салоны, почты. Всего, на их счету 7 разбоев и один угон автомобиля. Обогатившись таким способом на 3,5 миллиона рублей, осенью 2016 года сибирские Бонни и Клайд сбежали в Краснодар. На юг добрались на мотоцикле и автостопом. В Краснодаре Бонни и Клайд продолжили грабить магазины до тех пор, пока их не поймали в июне 2017 года.

Лидер банды был осужден на 11 лет колонии строгого режима. До сентябрьского побега он отсидел из них только 3. Женщина получила 9 лет. До выхода на свободу ей оставалось провести за решеткой еще 5. Но 7 сентября парочка встретившись на следственном эксперименте в одной из многоэтажек Иркутска, ускользнули от конвоя. Искали их две недели. Оказалось, что все это время они прятались в дачном домике на окраине Ангарска. Там их нашли хозяева участка, которые приехали проведать домик. Задержали беглеца отец с сыном. Девушке в тот день удалось убежать. На следующий день ее нашли. Она пряталась на кладбище. Спустя почти год, расследование дела завершено.

- Общая сумма причиненного членами группы ущерба составила более 7,2 млн рублей, - сообщили в пресс-службах прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области. – Дело направлено в суд. Отметим, что один из налетчиков до сих пор находится в федеральном округе.

Добавим, что за побег из-под стражи, срок Бонни и Клайда может увеличится до 5 лет заключения. Сейчас они ждут суда в СИЗО.

Полную историю похождений налетчиков и их побега, читайте здесь.

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