Движение по улице Ленина ограничат с 13 июня в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, водители! В Иркутске с 13 июня ограничат движение по трем полосам на улице Ленина - на участке от улицы Нижняя Набережная до улицы Сурнова. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Там с 13 июня начнутся строительно-монтажные работ по замене изношенного участка тепловой сети на улице Ленина, - отмечают специалисты. – Откладывать ремонт нельзя, так как трубопровод, запорная арматура, теплоизоляция и конструкции уже выработали свой ресурс.

Объем работ большой. Ограничения проезда продлятся до 25 июля. Конечно, такой большой срок потребители не смогут оставаться без горячего водоснабжения, близлежащие дома переключат на временный трубопровод. Время отключения горячей воды для переподключения жителям сообщат позже.

- По завершению работ, автомобильная дорога, пешеходная зона, газоны будут восстановлены в полном объеме, - подчеркивают специалисты.

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