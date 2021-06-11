Убивший жену и сына житель Бурятии услышит приговор суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бурятии завершено расследование дела, в котором 64-летнего жителя Джидинского района обвиняют в убийстве жены и сына. Как объяснял сам задержанный, с самыми близкими родными он расправился из-за того, что они пять лет злоупотребляли алкоголем, били его и оскорбляли.

- Психолого-психиатрическая экспертиза, показала, что глава семейства находился в длительной психотравмирующей ситуации (аффект), образовавшейся из-за систематического аморального и поведения жены и сына, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - По заключению экспертов против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта)».

Добавим, что все доказательства вины мужчины собраны. Дело передано в суд. Вскоре он услышит приговор.

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