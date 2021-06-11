Еще 115 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 115 человек. За все время распространения COVID-19 в нашем регионе уже 71 214 заболевших. Госпитализировано 1 721 инфицированных (120 за сутки). Такие данные 11 июня привел оперативный штаб.

Увы, растет и смертность. От коронавируса скончались еще 7 человек. Всего, с весны 2020 года умерли 2 636 зараженных. Еще 284 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Прирост за сутки составил один человек. Есть и приятные новости. Болезнь победили еще 123 жителя Приангарья. В общей сложности у нас 69 216 выздоровевших.

Медики по-прежнему рекомендуют жителям Иркутской области носить защитные маски в общественных местах.

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