Культурно-массовые мероприятия в Иркутской области перенесут из-за коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главам муниципальных образований рекомендовано ограничить проведение организуемых органами местного самоуправления культурно-массовых, зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий (на улицах, площадях, в парках, скверах, у водоемов и на других территориях, специально предназначенных для этого). Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Культурно-массовые мероприятия отменять не будем. Но перенести их нужно. Это необходимо для того, чтобы не уйти в жесткие ограничения. Сейчас, к сожалению, мы видим, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции ухудшается. Мы должны планомерно готовиться к увеличению количества заболевших. Для нас очень важно подготовить коечный фонд, - сказал глава региона Игорь Кобзев.

Соответствующие изменения в Указ подписал глава региона Игорь Кобзев. Решение принято в соответствии с рекомендациями СПЭК.

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Соответствующие изменения в Указ подписал глава региона Игорь Кобзев. Решение принято в соответствии с рекомендациями СПЭК.