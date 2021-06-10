Погода в Иркутске на 12 июня 2021: синоптики обнадежили прогнозом на День России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске на 12 июня 2021 занимает иркутян в преддверии праздника. Как пройдет День России в областном центре? Не помещает ли торжествам, например, ливень, или еще какие капризы природы? Смотрим прогноз от сотрудников Гидрометцентра России.

Что сказать, погода в Иркутске на 12 июня 2021 придется по душе тем, кто любит прохладу, а не летний зной. Но и печальным прогноз метеорологов также назвать никак нельзя.

- В субботу в Иркутске ожидается облачная погода, скорость ветра составит всего 2 м/с, атмосферное давление будет в норме – 718 миллиметров ртутного столба, - отмечают синоптики.

Что касается температурных показателей, в областном центре будет +21 – ни холодно, ни жарко, плюс солнце голову не напечет – отличный день для прогулок на свежем воздухе. Так, погода в Иркутске 12 июня 2021 не помешает планам иркутян на выходные.

Кстати, по последним данным (если не введут новых ограничений из-за увеличения количества положительные ПЦР-тестов на 15% за последние две недели в нашем регионе) в столице Приангарья в День России пройдут митинг и концерт. В этом году их проведут в сквере им. Кирова. Начало в 14.00. Традиционного шествия с флагами, разумеется, не будет точно.

Такой будет погода в Иркутске на 12 июня 2021. Но если небесная канцелярия за эти дни все же изменит свои планы и вдруг пойдет дождь, у иркутян найдется чем заняться – в городе в этот день пройдут концерты.

В Органном зале - на европейском инструменте - сыграют музыку русских композиторов. В Иркутской областной филармонии сибиряков порадуют выступлением большое число вокалистов, а также инструментальный ансамбль и фортепианный дуэт, а в Художественном музее им. В.П. Сукачева – в главном здании – приготовили интересные экскурсии. Музейщики расскажут о династии Романовых и покажут портреты самодержцев – подробности здесь.

Кстати, остальные два дня выходных 13-14 июня будут не такими благоприятными с точки зрения прогноза погоды. Оба дня, по данным синоптиков Гидрометцентра России, в столице Приангарья будет с вероятностью 79-83% прольется дождь. В воскресенье столбики уличных термометров покажут +18, в понедельник +20. Сильного ветра не ожидается.

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