Очередной рейд проведут 12 и 13 июня инспекторы ГИБДД Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В очередной рейд выходят дорожные полицейские Иркутской области. С 12 по 13 июня инспекторы ГИБДД будут ловить автомобилистов, которые любят садиться за руль в алкогольном опьянении. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За вождение в нетрезвом виде нарушителям грозит штраф от 30 тысяч рублей, - напомнили в ведомстве. – Кроме этого, можно лишиться водительских прав сроком от полутора до двух лет.

Полицейские дают неутешительную статистику. С начала 2021 года на дорогах Приангарья произошло 122 аварии, в которых водители находились за рулем пьяными. В этих ДТП погибли 34 человека, еще 174 получили травмы. В общей сложности, в этом году поймано более 6 тысяч пьяных водителей. Повторно попались более 800 автомобилистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянка в жару оставила грудного ребенка в салоне автомобиля (Подробности)