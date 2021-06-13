76,5 тысяч иркутян привились от коронавируса двумя компонентами вакцины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается вакцинация от коронавируса. По данным на 13 июня два компонента вакцины получили уже больше 234,6 тысяч жителей региона. Об этом сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Приангарье.

- В Иркутске первый компонент введен 95 005 горожанам, - отмечают специалисты. – Больше 76,5 тысяч из них уже получили и вторую дозу вакцины.

Наибольшее число привитых от COVID-19, после Иркутска, проживает в Братске. Там оба «укола здоровья» поставили 21 216 братчан. Немного отстал Ангарск – оба компоненты поставили там 19 656 человек.

Карта вакцинации от коронавирусной инфекции по Иркутской области на 13 июня

Карта вакцинации от коронавирусной инфекции по Иркутской области на 13 июня. Фото: Оперативный штаб Приангарья

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