Погода в Иркутске: 15 июня может стать самым холодным за последние 20 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Иркутске 15 июня. В областном центре облачно с прояснениями, дождь. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра говорят, что он будет кратковременным.

- Ветер в столице Приангарья дует северо-западный со скоростью 8-13 м/с, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Днем воздух прогреется до +14…+16.

Однако, если столбики не поднимутся сегодня выше +12, то день 15 июня 2021 станет самым холодным за последние 20 лет, такую статистику приводит Яндекс. Самой же холодной эта дата за всю историю метеонаблюдений в регионе были в 1976 году, тогда похолодало до +1. А вот в 1978-м была жара до +30.

Погода в Иркутской области 15 июня также дождливая. В регионе умеренные дожди, в северо-западных районах, а также в Чунском и Катангском они будут кратковременными. Ветер в регионе гуляет с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +14…+19. Но если небо затянут облака, выше +5…+10 ждать не стоит. Теплее всего сегодня в Катангском и Киренском районах. Там метеорологи прогнозируют до +18…+23.

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