Когда в Иркутске закончатся дожди и вернется жара, синоптики рассказали, а будет ли вообще лето

А лето вообще будет: когда в Иркутске закончатся дожди и вернется жара, рассказали синоптики Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дворе самая середина июня, но полноценно назвать его первым месяцем лета, иркутяне пока не могут. Дело в том, что после одного-двух солнечных и теплых дней, обязательно становится по-осеннему холодно и идет дождь. Так произошло, и еще будет происходить на этой неделе.

- Как ни странно, но первая декада июня оказалась на 1-2 градуса выше нормы, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Но это за счет тех нескольких жарких дней, когда столбик термометра поднимался почти до 30 градусов. Так что, климатическое лето у нас все же началось.

Да, новая рабочая неделя в Иркутске началась с дождя и всего с +12 градусов. Но такая уже изрядно поднадоевшая погода, по словам синоптиков ненадолго. Потерпеть осталось всего один день. А именно среду, 16 июня. На эту дату ничего хорошего не ждем. Всего +13, +15 градусов и дождь, который вероятно будет идти не один час.

- С четверга вновь вновь станет ясно, - продолжает Юлия Янькова. – Воздух прогреется до +22, +25 градусов. Такой же прогноз на пятницу. При этом, не исключены осадки. Дождь если и пойдет, то совсем кратковременный.

Судя по долгосрочному прогнозу погоды в Интернете, в выходные также припечет солнце. Но синоптики не спешат делать такие выводы. Все очень неустойчиво.

- Будет ли полноценное лето в этом году, - переспрашивает Юлия Янькова. – Надежда никуда не пропала. Ведь мы движемся к июлю – самому жаркому месяцу в нашем регионе.

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