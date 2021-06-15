Два округа в Иркутске может подтопить грунтовыми водами из-за затяжных дождей 15-18 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пять экипажей специалистов постоянно проводят мониторинг районов города, чтобы оперативно выявить подтопления в Иркутске. По данным мэрии в областном центре два округа попадают в зону возможного подъема грунтовых вод из-за затяжных дождей.

- За прошедшую ночь уже выпало 11 миллиметров осадков от месячной нормы, которая составляет 68, - рассказала начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Иркутска Наталья Вирейкина.

И по прогнозу дождь будет идти не только сегодня, но и ближайшие несколько дней. Все это может привести к тому, что грунтовые воды 15-18 июня подтопят часть Ленинского и Правобережного районов.

- В муниципальных предприятиях города подготовлена спецтехника для принятия необходимых мер в случае ухудшения ситуации, - отмечают в администрации столицы Приангарья.

В Ленинском районе уже вчера начали готовиться к неблагоприятной ситуации, в районе Военного городка 14 июня провели очистку водоотводных канав.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подтопления в поселке Селиваниха

В понедельник грунтовые воды подтопили участки в СНТ в поселке Селиваниха. На место оперативно выехали специалисты, провели обследование системы водоотведения. Оказалось, что часть труб вырезана и украдена.

В поселке прочистили оставшиеся трубы и водоотводные каналы. Как пояснили в мэрии, жители эвакуироваться отказались. Работа там предстоит еще большая. Местные жители считают, что подтопления начались после строительства дач неподалеку. Этот вопрос будет рассмотрен.

– Мы уже провели переговоры с администрацией Мамоновского муниципального образования Иркутского района по дальнейшим действиям по предотвращению засыпания каналов и болот, а также приведению в порядок всей водной экосистемы этой территории, – рассказала заместитель мэра - глава Ленинского округа Наталья Цибанова.

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КОНКРЕТНО

При осложнении обстановки и подходе грунтовых вод к жилым домам постоянного проживания администрация города Иркутск просит жителей обращаться в Единую диспетчерскую службу города Иркутска по телефонам: 520-112, 56-34-20, 56-34-30.