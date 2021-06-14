Огороды подтопило в поселке Селиваниха под Иркутском. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

"У нас в Селиванихе беда. Вышли грунтовые воды на участки", - сообщили 14 июня жители СНТ под Иркутском в соцсетях. На место выехали специалисты.

- Провели обследование системы водоотведения в Селиванихе. Обнаружили, что часть труб вырезаны и украдены, каналы забиты, - отметила заместитель мэра - глава Ленинского округа Наталья Цибанова. - МУП «ИркутскАвтодор» прочищает трубы, которые остались, и каналы. На сегодня есть подтопленные огороды, вода в самих домах отсутствует. Жители от эвакуации отказались.

По ее словам, местные считают, что причина подтопления - строительство дач неподалеку. Ведутся переговоры о том, чтобы при работах каналы и болота больше не засыпали, а всю водную систему привели в порядок.

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