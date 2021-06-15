«На глубине отнялись руки и ноги»: двух школьников наградили медалью «Горячее сердце» за спасение тонущего в Байкале друга

Егор Корчагин (слева) и его младший друг Кирилл Шеремет. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Инессой Корчагиной

Жарким июльским днем прошлого года 14-летний Егор Корчагин из поселка Слюдянка, который находится на самом берегу Байкала, после тренировки по боксу решил искупаться. Освежиться на берегу озера парень позвал своего лучшего друга 12-летнего Кирилла Шеремета. Также с мальчишками пошел их младший 10-летний приятель.

- Зашли в воду втроем, - рассказывает корреспонденту «КП» - «Иркутск» Егор Корчагин. – Но через несколько минут мы с Кириллом вернулись на берег вдвоем. Наш друг заплыл на глубину, где даже мне по «крышку», хотя я его на голову выше. Смотрим, а он захлебывается! Он пытался подпрыгивать, чтобы глотнуть воздуха, а через несколько секунд вообще перестал двигаться. Я понял, что он тонет.

Егор рванул к воде и поплыл к ребенку. Кирилл бросился вслед за другом. Парни догребли до тонущего мальчишки, подхватили его с двух сторон за руки и потащили к берегу. Уже на суше на помощь школьникам подоспел мужчина, который стал очевидцем. Он помог уже обессилившим пацанам. Спасенный мальчишка был такой бледный от испуга, едва мог говорить.

- Ему пришлось вызывать скорую, - продолжает Егор Корчагин. – Он лишь сказал, что на глубине у него отнялись ноги и руки.

Ребенка увезли в больницу, а Егор с Кириллом отправились по домам. Ребята даже не думали хвастать своим поступком перед другими друзьями и одноклассниками.

- О том, что они спасли тонущего друга, сын рассказал мне вечером, - говорит мама Егора Корчагина Инесса. – Причем так спокойно, как будто делает это каждый день.

Кирилл и вовсе смолчал о смелом поступке. Так бы никто и не узнал об этом спасении, если бы отец Егора, забирая сына с тренировки по боксу, не рассказал об этом тренеру. Тот пошел в редакцию местной газеты, и про друзей написали небольшую заметку. Ну а классный руководитель Егора решила добиться награды для ребят. Через местных инспекторов по делам несовершеннолетних и МВД, ей удалось подать заявку на участие Егора и Кирилла во Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Ее цель - чествование молодежи в возрасте до 23 лет, проявившей неравнодушие и бескорыстно пришедшей на помощь людям. Теперь медаль «Горячего сердца» красуется на груди школьников из Слюдянки. Ребят наградили в правительстве Иркутской области.

- Теперь, когда с Кириллом приходим на пляж смотрим по сторонам внимательно, вдруг еще кому-нибудь понадобится помощь, - заключает Егор Корчагин. – Не появилось ли желание стать спасателем? Пока нет. Я, например, хочу работать в ФСБ.

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