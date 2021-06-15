Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в м-не Зеленый в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вероятная причина возгорания в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Зеленый в Иркутске – курение в состоянии алкогольного опьянения. Из-за возгорания 25 жителям дома пришлось эвакуироваться в начале пятого утра. Еще четырех вывели из дома спасатели, в том числе и самого хозяина горящей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Хозяин был обнаружен в коридоре горящей квартиры в бессознательном состоянии, - говорит начальник караула пожарно-спасательной части №3 Владимир Новицкий. - Мы его вынесли на свежий воздух, и мужчина пришел в себя. От госпитализации он отказался. На ликвидацию пожара потребовалось менее десяти минут.

Огонь повредил мебель и вещи на площади 3 кв.метра, но квартира закопчена полностью.

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