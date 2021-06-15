Почти 4 миллиона кубометров древесины экспортировали из Иркутской области с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проконтролировало 4,1 миллионов кубометров лесоматериалов на территории Приангарья, из которых 3,6 миллиона кубометров отправлено на экспорт. Инспекторами выдано 49153 фитосанитарных и 35404 карантинных сертификатов. Главным импортером лесоматериалов по-прежнему остается Китай. Так, для экспорта в КНР сертифицировано 3 миллиона кубометров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- С 2020 года вступили в силу фитосанитарные требования КНР, согласно которым круглая древесина, поступающая Китай из Восточных регионов России в летний период, должна пройти карантинное фитосанитарное обеззараживание. С начала года для экспорта в Китай сертифицировано 251 543 кубометров круглой древесины, прошедшей процедуру карантинного фитосанитарного обеззараживания, - рассказали в ведомстве.

Также с территории Иркутской области осуществляется экспорт лесоматериалов в более 40 стран, основными импортерами после КНР являются Узбекистан, Япония, Южная Корея, Беларусь, Киргизия, Германия. Все лесоматериалы вывозятся из Иркутской области свободными от карантинных вредных организмов.

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