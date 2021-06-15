Восстановить лес после рубки на площади больше тысячи гектаров обяжут предпринимателей в Баяндаевском и Качугском районах. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Ольхонский межрайонный природоохранный прокурор выдвинул иски в отношении 11 арендаторов лесных участков. Предприниматели, занимающиеся заготовкой древесины в Баяндаевском и Качугском районах, не выполнили требования лесного законодательства и не обеспечили уход за лесом. Суд обязал их восстановить срубленный лес на площади 1 224 гектара. Об этом сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Недопустимо потребительское отношение к лесам. Любая вырубка должна компенсироваться. Обязательства по лесовосстановлению освоенных участков препятствуют истощению лесов, нацелены на сохранность их биологического разнообразия и полезных функций – игнорировать эти мероприятия нельзя, - отметили в ведомстве.

Все иски о восстановлении леса судом рассмотрены и удовлетворены. Дело находится на особом контроле.

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