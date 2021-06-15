380 тысяч рублей отсудила женщина за с дом дефектами, который ей продали в ипотеку в Иркутском районе

380 тысяч рублей отсудила женщина за дом дефектами, который ей продали в ипотеку в Иркутском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ноябре 2018 года женщина купила в ипотеку дом площадью 54 квадратных метра в селе Оёк. Из технического плана следовало, что стены выполнены из бруса, а холодный пристрой дощатый. Однако, только после переезда, покупательница поняла, что комнаты в доме настолько холодные, что не справлялись даже конвекторы. Летом истец вскрыла стены и увидела вместо обещанного бруса, доски с пенопластом. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского областного суда.

- В октябре 2019 года женщина обратилась к специалисту, который установил ряд дефектов и недостатков строительства жилого дома, в том числе в конструкции каркасных стен отсутствует пароизоляционный слой. Таким образом, по мнению истца, ответчик ввел в заблуждение ее как покупателя и продал дом с серьезными недостатками, которые необходимо устранить, - рассказали в ведомстве.

Экспертиза, назначенная судом, подтвердила, что жилой дом не соответствует техническим условиям, указанным в договоре купли-продажи в части конструктивного решения стен. Стоимость устранения выявленных недостатков составляет более 300 тысяч рублей.

Суд иск женщины удовлетворил. Ответчика обязали выплатить более 380 тысяч рублей. эта сумма должна покрыть расходы на устранение недостатков жилого дома, а также судебные расходы.

Ответчик обратился в вышестоящий суд с апелляционной жалобой, но ее не удовлетворили.

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