К колонии за повторное вождение в нетрезвом виде суд приговорил 4 ангарчан Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала июня в колонию-поселение отправились 4 мужчины, которых суд признал виновными в повторном вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- Как следует из материалов уголовных дел,подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения и являясь лицами, имеющими судимость за совершенные преступления по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, вновь сели за руль автомобилей и двигались на них по городу в ночное время суток, - рассказали в ведомстве.

Каждого из нарушителей задержали сотрудники ГИБДД. У одного водителя результаты тестов выявили в крови алкоголь, трое других отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Приговорами Ангарского городского суда каждому из подсудимых назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 месяцев. Кроме того, более чем на два года они лишены права вождения транспортом.

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