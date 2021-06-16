Празднование Сур-Харбана отменили в Иркутской области из-за коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Празднование Сур-Харбана отменяется на всей территории Иркутской области. Мероприятие перенесут на 2022 год. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Сур-Харбан для нас – это всегда массовое, зрелищное мероприятие с большим количеством гостей, зрителей, участников. На этих праздниках собирается до 5 тысяч человек. В настоящее время проведена огромная работа по подготовке к областному культурно-спортивному празднику Сур-Харбан. Однако, уважаемые земляки, ситуация, связанная с коронавирусом, серьезно обостряется с увеличением количества заболевших, - сообщает руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

После консультаций со специалистами Роспотребнадзора, главными врачами больниц Бурятского округа, мэры районов и территорий, принимающих участие в мероприятии, приняли решение о переносе областного культурно-спортивного праздника Сур-Харбан на 2022 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Объявлено о переносе гастролей и уменьшении количества мест в кинотеатрах в Иркутске (подробности)