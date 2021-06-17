Крупный лесной пожар в Катангском районе удалось локализовать в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области локализован крупный лесной пожар в Катангском районе. Пламя «взято в кольцо» на площади 32 508 гектаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Чтобы добиться этого, авиацией МЧС России с 11 июня было проведено 204 слива, сброшено 225 тонн воды, - отмечают спасатели. – Обработано более 8 тысяч метров кромки.

Как рассказали в региональном правительстве, возгорание в лесах Катангского района было обнаружено 2 июня. Добраться до места трудно, из-за этого пожар разросся на площадь больше 30 тысяч гектаров. К тушению привлекались вертолеты Ми-8 и Ил-76 МЧС России, а также 50 пожарных-десантников резерва Авиалесоохраны из Тывы.

На сегодняшний день, 17 июня, в Приангарье локализован также пожар в лесном массиве в Усть-Удинском районе на площади 1178 га. Горит лес также в Киренком районе – 4 га. Он возник предположительно из-за грозы.

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