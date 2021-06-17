114 человек госпитализированы в ковидные госпитали Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки в медицинские учреждения региона госпитализировано 114 человек, зараженных новой коронавирусной инфекцией. В ковидных госпиталях 17 июня под наблюдением медиков находятся 2492 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

- Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 123 заболевших, - отмечают специалисты. – Общее число случаев инфицирования возросло сегодня до 71 923.

Большинство из заразившихся - 69 704 (+105 за сутки) – уже здоровы. Но, увы, не всем заболевшим COVID-19 удалось справиться с инфекцией. В четверг, 17 июня, стало известно о смерти еще 7 сибиряков от коронавируса. Из-за него в регионе умерли уже 2678 человек. Еще у 287 с COVID-19 были и иные болезни, которые и стали причиной летального исхода.

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