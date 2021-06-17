Баста в Иркутске перенес концерт из-за ухудшения эпидобстановки Фото: Борис КУДРЯВОВ

Баста в Иркутске отменил концерт, запланированный на 17 июня. Причина ясна – ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом и ограничение гастролей артистов в регионе.

- В связи с резко ухудшившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и запретом на проведение массовых мероприятий, концерт Басты в Иркутске 17 июня переносится, - написал Баста в своем аккаунте Инстаграм.

Баста в Иркутске обязательно споет для поклонников – все билеты остаются действительными, но позже. О приблизительных новых датах выступления пока не сообщается. Стоит отметить, что перенесены выступления Басты также в Хабаровске (там артист должен был выйти на сцену 18 июня) и во Владивостоке, где концерт планировался 19 числа.

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