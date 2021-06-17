Братчанин поджег общежитие с 40 жильцами, есть пострадавшие Фото: ГУ МВД по Иркутской области

34-летний безработный мужчина поджег общежитие на улице Комсомольская в Братске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Спасатели эвакуировали из здания 40 человек, среди них было и 10 детей, - рассказывают полицейские. – Пострадал один молодой человек, его комната находилась рядом с очагом возгорания. Получив ожоги рук и ног, он решил спрыгнуть из окна 3-го этажа. Медики диагностировали у него перелом таза.

Как выяснили следователи, причиной пожара стал поджог. Накануне у мужчин, выпивавших спиртное в одной из комнат, произошел конфликт с пьяными прохожими. Один из них позже вернулся, чтобы поквитаться. Взял канистру с горючкой, вернулся к указанному дому, рядом с комнатой обидчиков облил деревянный пол и поджег.

Подозреваемого нашли в первые же сутки. Мужчина во всем сознался. Сейчас проводится доследственная проверка.

Читайте также:

Житель Эхирит-Булагатского района получил 2,9 года колонии за ложное сообщение о взрыве. Мужчина, когда звонил в экстренные службы Иркутской области, был пьян (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08