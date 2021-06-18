Школьник в Тулуне взял машину отца, чтобы покататься со своими друзьями Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Шестеро несовершеннолетних в одном автомобиле, включая водителя-школьника, задержали накануне в городе Тулун. Внимание инспекторов ГИБДД автомобилист привлек тем, что нарушал ПДД, полицейские попросили его остановиться для проверки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оказалось, за рулем сидит 16-летний подросток, а пассажиры у него – еще пятеро несовершеннолетних, - говорят инспекторы. – Машину подросток взял у отца.

Полицейским школьник рассказал, что водить его регулярно учил отец – по безлюдным улицам города. Теперь им обоим предстоит ответить перед законом.

- В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством без права управления транспортным средством», в отношении отца составлен протокол за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющего права управления, - говорят в МВД.

Родителю нужно будет выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Машина пока находится на специализированной автомобильной стоянке.

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