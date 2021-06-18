В кустарной мастерской Иркутска переработали золото на 8 миллионов рублей. Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области

В Иркутске приговор суда услышали трое местных жителей, которые строили планы с «золотыми горами». На одном из заброшенных предприятий золотодобычи в Бодайбинском районе, они собрали золотосодержащий концентрат и в домашней кустарной лаборатории изготовили 2,3 килограммов чистого золота на сумму около 8 млн. рублей.

- В феврале 2020 года при задержании одного из участников группы в центре Иркутска у него изъяли 41 металлический слиток – сплав золота и серебра, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Они планировали продать готовые слитки одному из ломбардов Иркутска под видом ювелирного лома золота 585 пробы. Всех троих задержали сотрудники УФСБ во время доставки изделий к месту сделки.

На днях неудавшиеся миллионеры услышали приговор суда. Все трое получили по 3,5 года лишения свободы условно. Изъятое природное золото обращено в доход государства.

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