Пожар произошел в торговом центре "Юбилейный" в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 12:27 в Иркутске поступило сообщение о возгорание в ТРЦ Юбилейный. На третьем этаже в фитнес-центр «Физрук» загорелась прачечная. В здании не сработала пожарная сигнализация. Пострадавших нет. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- 120 посетителей эвакуированы работниками торгового центра до прибытия подразделений. В 12:45 пожар ликвидирован на площади 6 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Пожарные подразделения выезжали по повышенному номеру. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС России по факту пожара проведут проверку, также будет дана оценка должностным лицам, отвечающих за пожарную безопасность объекта, так как в здании при задымлении не сработала автоматическая пожарная сигнализация.

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