Из-за подгоревшего блюда на фуд-корте из ТЦ в Иркутске эвакуировали 300 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В начале одиннадцатого часа 18 июня в ТРЦ «Карамель» сработала автоматическая пожарная сигнализация. В это время в здании находилось 300 человек, в том числе 15 детей. Все они эвакуировались до приезда пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Как оказалось, причиной срабатывания пожарной сигнализации стало подгорание пищи в одном из павильонов на фуд-корте, - говорят спасатели.

Пострадавших в возникшей ситуации – нет.

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