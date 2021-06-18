Синоптики предупредили жителей Иркутской области о граде и дождях с грозами

Синоптики предупредили жителей Иркутской области о граде и дождях с грозах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето образца 2021 года в регионе пока получается совсем не жарким и «мокрым». Осадки в регионе идут едва ли не каждый день. Из-за затяжных дождей поднимается уровень грунтовых вод, подтапливает садоводческие участки. Кажется, сибиряки уже стали смиряться с таким положением дел, но с нашей погодой не заскучаешь. Ждет жителей Иркутской области новая напасть – синоптики Гидрометцентра Приангарья предупреждают сибиряков о граде и грозах. Узнаем, прогноз погоды на выходные.

Грозы будут греметь в регионе 19 июня. Местами по области в субботу пройдут кратковременные дожди.

- Облачность 19 числа ожидается переменная, в целом в Иркутской области существенных осадков в этот день не ожидается, - говорят метеорологи. - Ветер продолжит «гулять» северо-западный, западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В ночь на субботу в Приангарье +7…+12, при прояснении 0…+5. Днем воздух прогреется до +24…+29. Но, если «набегут» облака, выше +19 ждать не стоит.

Град синоптики обещают 20 июня. В этот день снова жителей региона ждут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет сначала дуть с юго-востока, но при громе и молниях сменит свое направление на северо-западное. Скорость воздушных потоков составит 2-7 м/с с порывами до 14 м/с. В ночное время +8…+13. Днем столбики уличных термометров покажут +23…+28, если облачность увеличится, то +13…+18.

Какой будет погода в Иркутске 19-20 июня? Вероятно, столицу Приангарью природные «капризы» минуют. По данным Гидрометцентра России, вероятность каких-либо осадков в выходные в областном центре равно нулю.

В субботу в городе +27, солнечно, почти штиль - ветер всего 1 м/с. В воскресенье облачность переменная, но +28, ветер до 3 м/с. Ночами будет +10…+11 градусов.

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