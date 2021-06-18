Инспекторы ГИБДД вытянули маршрутку на автодороге Качуг-Жигалово, увязшую в грязи Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Несколько экипажей ГИБДД направили в Качугский и Жигаловский районы, где размыло дорогу между поселками. Магистраль залило дождями, а большегрузы усугубили ситуацию. По причине этого многие водители стали застревать в грязи, словно в трясине. Например, одной из маршруток накануне помогли выбраться из трясины инспекторы ГИБДД. Водитель пытался объехать сложный участок, но обойти не получилось и он увяз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники Госавтоинспекции сообщают водителям об ограничениях, введенных на дороге Качуг-Жигалово, и контролируют, чтобы они передвигались по безопасным маршрутам, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Также проверяют документы на перевозимый груз. Для чего? Чтобы из-за тяжести не усугубить ситуацию.

Если же автомобиль попал в трясину, сотрудники ГИБДД берутся за лебедки и спецтехнику и помогают тем, кто увяз в грязи, как водителю маршрутки.

Патрулировать опасные участки полиция здесь будет еще несколько дней. Если потребует ситуация, дежурства продлятся. Как минимум, пока проблема не будет решена.