Рекордное число пациентов с коронавирусом госпитализировали за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

379 зараженных коронавирусом госпитализировали в Иркутской области за сутки. Это рекордный показатель для Иркутской области в 2021 году, даже во время второй волны заражений – осенью 2020-го за такой короткий срок – 24 часа - прирост пациентов в ковидных госпиталях был ниже. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

- В больницах региона сейчас под присмотром медиков находятся 3144 зараженных, - говорят специалисты. – За сутки в Иркутской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 140 человек, таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии 72 324.

За последние 24 часа отрицательные результаты тестов на коронавирус получили 39 боровшихся с болезнью, всего в регионе COVID-19 переболели 69 869 человек. К несчастью, летальные исходы в Приангарье также продолжаются. Сегодня стало известно о смерти еще 8 человек от COVID-19. Всего от коронавируса в области погибли 2702 зараженных, еще 288 с таким же диагнозом умерли от иных болезней.

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