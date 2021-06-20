115 водителей-нарушителей, выехавших на встречную полосу, выявили за 2 дня в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ГИБДД Приангарья за два дня 18 и 19 июня выявили среди водителей 115 нарушителей, которые выехали на встречную полосу движения, не соблюдая правила ПДД. Об этом сообщает Управление ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Былы проведены профилактические рейды «Встречная полоса», - рассказываю инспекторы. - Наибольшее количество нарушений выявлено на территории Черемховского, Братского, Усольского и Иркутского районов.

В отношении каждого из 115 нарушителей составлены административные протоколы. От соблюдения ПДД во время выезда на встречную полосу зависят жизни участников дорожного движения. С начала года в Иркутской области произошло 192 ДТП, где причиной аварии был именно выезд на «встречку».

- В каждой 10 такой аварии погибают люди, - предупреждают сотрудники ДПС.

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