24-летний мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Слюдянском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП со смертельным исходом. В столкновении с иномаркой погиб 24-летний мотоциклист. Авария произошла 20 июня на трассе Байкал в Слюдянском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, - рассказывают полицейские. – После этого произошло столкновение мотоцикла с иномаркой «Ниссан Марч».

Мотоциклист погиб на месте. Водитель и три пассажира в «Ниссане» не пострадали. Сотрудники ГИБДД напоминают, что выезд на встречную полосу является одной из самых частых причин трагедий на дорогах.

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