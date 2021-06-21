В Катангском районе зарегистрировано два новых лесных пожара в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Борьба с лесными пожарами в Иркутской области продолжается. За сутки потушили одно возгорание на площади 0.3 гектара в Нижнеилимском районе. Об этом сообщает региональное правительство.

В локализованном состоянии на 21 июня перешло пять ранее обнаруженных пожаров. Лес горит в Катангском, Усть-Кутском и Усть-Удинском районах. Общая площадь их - 32645 га. По данным ФГБУ «Авиалесоохрана», по этому показателю Приангарье на первом месте среди регионов России.

- Также обнаружено два новых возгорания в Катангском районе, предположительно они возникли из-за гроз, их площадь – 35,2 гектара, - отмечают в пресс-службе правительства Иркутской области.

Продолжается мониторинг лесов с воздуха.

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