Наводнение в Забайкальском крае 2021: спасатели эвакуируют людей лодками и вертолетами. Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Наводнение в Забайкальском крае 2021. Беда пришла в несколько районов Забайкалья после обильных дождей 16-19 июня, за ними последовал мощный паводок, который в народе уже называют наводнением. Потоки воды уже разрушили 8 деревянных мостов, частично подтопили 10 участков на дорогах – под водой 6 километров 130 метров трасс. Вода в реках вышла из берегов в районе 19 населенных пунктов. Подтопленными оказались 284 жилых дома и 486 приусадебных участков. Людей эвакуируют спасатели на лодках, а также вертолетами Ми-8.

Пострадавших забайкальцев доставляют в пункты временного размещения. Их на данный момент в регионе 4 – в них от воды спасаются 222 человека, в их числе 71 ребенок. Кто-то уехал пережидать наводнение в Забайкальском крае 2021 к родственникам. Режим ЧС введен еще 18 июня в восьми районах - Газимуро-Заводском, Нерчинско-Заводском, Шелопугинском, Балейском, Александрово-Заводском, Нерчинском, Могочинском, Оловянинском. По прогнозу метеорологов дожди в Забайкалье ожидаются и 21 июня. На помощь привлечены уже спасатели на вертолете Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, помощь ожидается и сегодня.

- 20 июня прилетит борт Ми-8 из Хабаровска с 12 специалистами и 1 плавсредством с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения, - рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Наводнение в Забайкальском крае 2021: села отрезаны от райцентра

Во многих деревнях нет электричества. В тех селах, куда уже могут добраться специалисты, подачу электроэнергии восстановили, где-то продолжают над этим работать. Так, добраться пока не могут к населенным пунктам Гора, Нижняя Шахтома, Тергень, Куприяново, Мироново, Некрасово, Богданово. Пока даже нет возможности осмотреть и найти места повреждений. Многие поселения просто отрезаны от райцентров – дороги подтоплены, разрушены мосты.

- В результате разрушения моста через ручей в Савватеево отсутствует пешеходное и автомобильное сообщение с районным центром с 6-ю населенными пунктами: Савватеево, Пешково, Кулаково, Котельниково, Андронниково, Волочаевка, - сообщает вице-премьер правительства Забайкалського края Андрей Гурулев в своем Телеграм-канале. - Рекой Урульга частично размыло дорожное полотно межпоселковой автодороги на 16-17 километрах между селами Пешково и Савватеево.

Продукты, медикаменты, горючку в отрезанные поселки доставляют сотрудники МЧС. Так, 20 июня, спасатели повезут все необходимое в Усть-Начин, Кактолгу. Андрей Гурулев отмечает, что в ближайшее время уровень воды на реке Унда подъем продолжится подниматься – прогноз на 10-40 см.

- В ближайшие двое суток на крупных и малых реках восточной половины края рост уровней воды продолжится, глубина подтопления пойм увеличится на 25-100 см, - отмечает вице-премьер Забайкалья. - На реках Шилка - до 45 см, Газимур – до 30 см, Урюмкан и Ушмун до 15 см.

Все силы приведены в готовность. Стоит отметить, что два года назад примерно в это же время началось мощное наводнение в городе Тулун Иркутской области. Тогда обильные осадки шли 25-27 июня, выпало рекордное количество осадков - в 3,7 больше месячной нормы. Начался мощный паводок, воды сносила дома, уносила жизни, погибло больше двадцати человек.

Наводнение в Забайкальском крае 2021: куда обращаться

Телефон «Горячей линии» Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю: 8 (3022) 35-61-61. Сообщить о возникновении подтоплений и попросить о помощи так же можно по телефону 01, с мобильного «112».