Около двух миллионов рублей украли из сейфа на сельхозпредприятии трое подростков и 24-летний мужчина в Иркутской области

Около двух миллионов рублей украли из сейфа на сельхозпредприятии трое подростков и 24-летний мужчина в Иркутской Фото: Ксения Вахрушева

В Балаганском районе задержаны подозреваемые в краже крупной суммы денег. Обвинение предъявлено 24-летнему местному жителю. Он вместе с несовершеннолетними подельниками незаконно проник на сельхозпредприятие. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области и ГУ МВД России по Иркутской области.

- По версии следствия, трое несовершеннолетних подростков и их 24-летний знакомый проникли в помещение сельскохозяйственного предприятия, расположенного в селе Тарнополь Балаганского района. Злоумышленники развернули камеру наружного наблюдения, чтобы не попасть в объектив, распилили болгаркой сейф и похитили около двух миллионов рублей, - рассказали в ведомстве.

Одного из подельников удалось найти по горячим следам. 24-летний неоднократно судимый мужчина признался, что раньше работал на этом сельхозпредприятии, поэтому знал, где находится сейф и как расположены камеры видеонаблюдения. Полиция обнаружила у него часть похищенных денег. Позже были задержаны остальные участники банды.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые следственные действия.

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