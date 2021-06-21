В Ангарске женщина подговорила ребенка взять чужой кошелек, а деньги оставила себе

В Ангарске разыскивают женщину, которая подговорила ребенка взять чужой кошелек, а деньги оставила себе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске разыскивается женщина, подговорившая ребенка взять чужой кошелек с деньгами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инцидент произошел несколько дней назад в одном из помещений с банкоматами, расположенном в 18-ом микрорайоне города Ангарска. Заметив лежащий на полу кошелек, который только что обронила посетительница, женщина попросила несовершеннолетнюю, вместе с которой присутствовала в помещении, принести портмоне, - рассказывают в ведомстве.

После этого женщина забрала у девочки кошелек и ушла. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, ангарчанка могла догнать или окликнуть хозяйку потерянного портмоне, но делать этого не стала. Правоохранители подозревают, что в целях личной наживы.

Полицейские призывают разыскиваемую явиться в ближайший отдел полиции, а граждан, узнавших её, просят сообщить об этом в дежурную часть.

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