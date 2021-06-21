Водитель и пассажир иномарки погибли из-за столкновения с прицепом грузовика в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне в Братском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Водитель «Хонда-Торнео» превысил скорость и врезался в прицеп грузовика, стоящего на светофоре. Об этом сообщили в официальном аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что 20 июня около 20 часов на 109 километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй» в Братском районе 31-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда-Торнео», двигаясь со стороны города Братска в сторону города Тулуна, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, допустил наезд на остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль «Фрейтлайнер» с прицепом, который двигался в попутном направлении, - рассказывают в ведомстве.

От полученных травм 31-летние водитель и пассажир «легковушки» скончались на месте аварии до приезда скорой помощи.

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