45-летний водитель "Тойота Марк-2" погиб из-за столкновения с грузовиком в Слюдянском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Слюдянском районе произошло смертельное ДТП. Из-за столкновения с грузовиком погиб 45-летний мужчина. Водитель большегруза не пострадал. Об этом сообщают в официальном аккаунте УГИБДД Иркутской области.

- Сегодня около часов 11 утра на федеральной трассе "Байкал" в районе поселка Мангутай 45-летний водитель "Тойота Марк-2", по предварительной информации допустил столкновение с грузовым автомобилем "Петербилт". После столкновения большегруз совершил съезд с проезжей части.

Из-за сильного столкновения водитель "Тойоты" погиб до приезда скорой медицинской помощи, водитель большегруза не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Организовано реверсивное движение. Работает следственно-оперативная группа.

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