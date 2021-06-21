Сбежавшего из колонии-поселения заключенного разыскивают в Братском районе. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

В городе Вихоревка Братского района разыскивают осужденного, который покинул рабочее место на участке колонии-поселения. Козлов Евгений Владимирович отбывает наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

- Напоминаем, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением. Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении, могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи, - рассказали в ведомстве.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего заключенного, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию.

ПРИМЕТЫ:

Козлов Евгений Владимирович. Рост 163 сантиметра, волосы темно русые, глаза голубые. Был одет в черную синтепоновую куртку, черные штаны, синюю футболку с полосами на рукавах.

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