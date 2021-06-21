Менеджер банка услышала разговор 84-летней пенсионерки с мошенником и предотвратила аферу на миллион рублей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают обманывать доверчивых людей по своим проверенным схемам. В этот раз жертвой обмана оказалась 84-летняя жительница Тулуна. На своих банковских счетах она хранила миллион рублей. По ее словам, эти деньги она копила всю жизнь. На днях пенсионерке позвонила девушка под видом сотрудницы финансового отдела банка и сказала, что со счетов женщины якобы списываются деньги. Затем пенсионерка два дня переводила деньги аферистам, пока ее не остановили реальные сотрудники банка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- После звонка из "банка" женщина проверила состояние счетов, но каких-либо изменений не заметила. Затем с тулунчанкой связался «начальник финансового отдела». Мужчина пояснил, что заблокировал карты пенсионерки в целях безопасности. После этого он попросил назвать номера и коды с обратных сторон карт, что женщина и сделала. После чего он попросил пенсионерку снять деньги с карт через банкомат и отправить их по номеру счета, который он продиктовал. После этих манипуляций пенсионерка лишилась 250 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

На следующий день пожилая женщина отправилась в банк, чтобы снять оставшуюся сумму и сделать перевод на счет "сотрудников финансового отдела". Беседу пенсионерки по телефону услышала настоящий менеджер и поняла, что посетительница общается с аферистами. Она отговорила женщину продолжать диалог и позвонила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают проводят проверку.

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